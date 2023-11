Droga nascosta in casa, due uomini ai domiciliari

ANCONA – Avevano la droga nascosta in casa i due uomini arrestati dai carabinieri della stazione di Collemarino e dalla sezione operativa e radiomobile del Norm della compagnia carabinieri di Ancona. I militari dell’Arma, a seguito di una mirata attività antidroga e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno perquisito l’abitazione e le pertinenze di due uomini, un 30enne anconetano ed un 33enne salernitano, nelle quali hanno rinvenuto circa 140 grammi di sostanza stupefacente di cui 133 circa di Hashish, 7 circa di Cocaina già confezionata in 6 dosi termosaldate, e 1.200 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione.

I due sono stati arrestati e condotti presso il comando provinciale carabinieri per ulteriori accertamenti e per le formalità di rito. Infine sono stati posti agli arresti domiciliari. Domani in Tribunale ad Ancona la direttissima per la convalida del fermo.