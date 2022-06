Ancona, dottoressa va in pensione e lancia appello: «Cerco un sostituto per i miei vecchietti»

È Maria Claudia Finori, medico di base della frazione di Montesicuro. Era diventata famosa per essere il medico della panchina quando non avendo un ambulatorio riceveva i pazienti all’aperto

ANCONA – «Cerco un giovane medico volenteroso che possa accollarsi i miei pazienti. Io dovrò lasciarli a breve ma la frazione non può rimanere sguarnita di un dottore. Qualcuno si faccia avanti». A lanciare l’appello è Maria Claudia Finori, 67 anni, la “dottoressa della panchina”. A Montesicuro era diventata un caso quando a luglio del 2020, rimasta senza un ambulatorio perché quello che aveva in uso costava troppo e aveva dovuto lasciarlo, riceveva i pazienti in una panchina, lì in zona Montone, una terrazza panoramica della frazione di Ancona.

A fine giugno andrà in pensione anticipata «per gravi problemi di salute – dice la dottoressa – e non potrò più seguire i miei 300 mutuati». Per questo è alla ricerca di un sostituto che ancora non trova. Spera nell’appello fatto per trovare «un’anima buona che prosegua quanto io ho fatto».

Finori si è battuta per avere un ambulatorio nella frazione a un canone agevolato che il Comune le ha poi trovato. «Adesso che c’è l’ambulatorio – osserva – non può mancare il medico». Poi si raccomanda anche allo Stato. «Basta pagare i medici di base per numero di pazienti – sottolinea -, siamo professionisti impegnati h24, sempre presenti. Ci vuole uno stipendio fisso, congruo, non a paziente che si fa la fame». Lei per andare avanti ha dovuto fare anche i turni notturni di guardia medica e «per questo mi sono ammalata». La dottoressa aspetta.