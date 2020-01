Dosi di marijuana in sala da pranzo, 20enne denunciato per spaccio

Nonostante il tentativo di fuga, Il giovane è stato fermato in via Marconi ad Ancona. Sequestrata la droga e 3000 euro in contanti derivanti dall'attività di spaccio

ANCONA- È stato fermato sotto gli archi di via Marconi il 20enne romeno che, appena vista la pattuglia della polizia, ha tentato di darsela a gambe.



Nel tardo pomeriggio di ieri, 4 gennaio, hanno visto il giovane fermo sotto gli archi. Non appena si è accorto della polizia, il 20enne ha iniziato a fuggire a passo svelto verso le traverse interne.



La polizia l’ha raggiunto e ha deciso di perquisire la sua abitazione. Dosi di marijuana, per un totale di una ventina di grammi, erano posizionate sul tavolo della sala da pranzo, pronte allo spaccio.

Vicino alla droga gli agenti hanno trovato subito la presenza di un quaderno con nomi e corrispondenti importi nonché bilancini di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento della droga. Nel corso della perquisizione sono stati trovati 3000 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio.



Il 20enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



Le operazioni di controllo del territorio sono state disposte dal Questore di Ancona Claudio Cracovia, che hanno portato all’identificazione di 216 persone, al controllo di 148 veicoli ed alla denuncia in stato di libertà nei confronti di un giovane romeno per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio.