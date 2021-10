Ancona, per strada in canottiera e sotto la pioggia: donna in stato confusionale finisce a Torrette

Una donna di 58 anni è stata trasferita al Pronto Soccorso di Torrette in stato confusionale dopo aver vagato senza meta lungo via Flaminia ad Ancona

ANCONA – Vagava per strada, sotto la pioggia in stato confusionale, donna soccorsa da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona. L’intervento questa mattina – 7 ottobre – intorno alle 9,30. La donna, una 58enne, stava vagando ad Ancona a piedi lungo via Flaminia, la strada che conduce a Torrette, sotto la pioggia, indossando solo una canottiera, nonostante le temperature rigide di oggi.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che transitando in zona l’hanno vista e ne hanno segnalato la presenza.

Sul posto è giunta anche una Volante della Questura di Ancona che si è occupata della messa in sicurezza, dal momento che la donna stava camminando lungo un tratto di strada molto pericoloso e non adatto ai pedoni.

Una ambulanza della Croce Gialla l’ha trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per gli accertamenti del caso. La donna era senza documenti.