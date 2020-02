Donna investita a Torrette, è grave

Il fatto si è consumato nei pressi della rotatoria di via Tronto. La 57enne è stata portata in codice rosso all'ospedale regionale

ANCONA – Paura in via Tronto a Torrette dove una donna è stata investita e versa in gravi condizioni all’ospedale regionale. Il dramma si è consumato questa mattina, 3 febbraio, intorno alle 7.45.

La donna, una 57enne, stava attraversando la strada nei pressi della rotatoria che porta alla facoltà di Medicina e Chirurgia quando e stata centrata in pieno. Nell’impatto con il mezzo e con l’asfalto ha battuto la testa ed ha riportato un politrauma con varie ferite.

Immediati i soccorsi. Sul posto è arrivata la Croce gialla di Ancona e l’automedica. La donna è stata trasportata al vicino Pronto soccorso in gravi condizioni. Per i rilievi di rito la polizia locale di Ancona.

Disagi alla viabilità della zona. Si tratta dell’ennesimo investimento che va ad allungare il bollettino dei pedoni centrati sulle strade marchigiane e che segna un inzio anno davvero nero per la nostra regione.

(Servizio in aggiornamento)