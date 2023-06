Al Donegal una serata per la Croce Gialla di Ancona

A salire sul palco per l'appuntamento a favore gli Spacecowboys con le musiche di Johnny Cash, Elvis, Rockabilly

ANCONA – Un concerto al Donegal pub per la Croce Gialla di Ancona. A salire sul palco per l’appuntamento a favore gli Spacecowboys con le musiche di Johnny Cash, Elvis, Rockabilly. Il gruppo è formato da Simone Signorini detto Sam Louis, Pino Magnelli con il nome d’arte Joe Wizzard, Francesco Arzeni detto Frankie oltre a Giuseppe Di Maggi meglio conosciuto come Joe Di Maggio. A promuovere la serata Roberto Colella, titolare del Donegal, che è stata omaggiato con un encomio dai volontari della Croce gialla di Ancona.

L’iniziativa, che si è svolta di recente, è stata organizzata dal locale di via Simeoni nel centro del capoluogo.