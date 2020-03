Donazioni Croce Gialla di Ancona, l’Academy Anconitana dona il fondo cassa Juniores

La raccolta fondi è partita dall'organizzazione sanitaria, che si è trovata in carenza di mascherine FFP2 e FFP3. Tra i donatori, anche il Cantiere delle Marche e il Club Cricket, formato da giovani stranieri a Ragusa

ANCONA- Continua la raccolta fondi per la Croce Gialla di Ancona, inziata lunedì 16 marzo. L’iniziativa, spiega il direttore di sede Sauro Giovagnoli, è nata perchè «Siamo in una situazione di emergenza: servono mascherine per il personale medico».

Tanti i privati e le aziende che hanno deciso di fare una donazione. Tra queste anche l’Academy Anconitana che ha consegnato il fondo cassa della formazione Juniores alla Croce Gialla di Ancona.

Un gesto di solidarietà nei confronti dell’associazione. I responsabili dell’organizzazione sanitaria spiegano che «Questi soldi verranno utilizzati per l’acquisto di mascherine FFP2 e le FFP3».

Nella giornata di ieri, 17 marzo, il Cantiere delle Marche Explorer Yachts ha donato delle mascherine, così come lo studio medico odontoiatrico Conti di Ancona ma anche il Club Cricket anconetano, formato da ragazzi stranieri, la cui sede si trova in via Ragusa ha voluto fare la sua parte.

A fare il punto della situazione il presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini «Queste donazioni arrivate ci hanno riempito il cuore di gioia. Si tratta di un’ulteriore prova di come la gente di Ancona e non solo sia legata all’associazione. L’appello a donare non si ferma, l’emergenz è ancora grave».