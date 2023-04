Disostruzione pediatrica: un incontro della Croce Gialla di Ancona alla scuola dell’infanzia “La Coccinella”

ANCONA – Disostruzione pediatrica: cosa fare e sopratutto che manovre compiere in caso di necessità. È stato questo il tema di un incontro che si è tenuto al centro dell’Infanzia la Coccinella ad Ancona in via Sacripanti. Un incontro che ha visto la partecipazione di numerose educatrici scolastiche ma anche di un gruppo di genitori a cui è stata data la possibilità di essere presenti.

Dopo la parte teorica il responsabile della formazione della Croce Gialla ha avuto modo di compiere un’esercitazione pratica sempre nei locali del centro dell’infanzia. «Un argomento particolarmente interessante al punto tale che a distanza di 24 ore si è svolta una seconda lezione questa volta nei locali dell’associazione in via Ragusa ad Ancona», spiega la Croce Gialla di Ancona.