Disagio giovanile, un incontro alla Loggia dei Mercanti di Ancona

ANCONA – Il disagio giovanile è un tema di strettissima attualità che tocca vari aspetti che riguardano la socialità, la legalità, la prevenzione e la repressione e il rapporto scuola-famiglia. Per provare a fare una fotografia del fenomeno, il Rotary Club Ancona Conero in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ancona e con l’adesione del Rotary Club Ancona e Rotary Club Ancona 25-35 organizza un convegno domani, sabato 23 marzo dalle ore 9.30 alla Loggia del Mercanti. L’iniziativa è aperta alla partecipazione della cittadinanza ed è prevista la presenza in sala di alcune classi degli istituti superiori dal titolo: “Disagio Giovanile. Criminalità, Bullismo, Dipendenze”. L’incontro moderato dal giornalista Luca Guazzati prevede gli interventi di tre qualificati relatori che aiuteranno a ragionare su un fenomeno complesso ma che analizzato e compreso per poterlo debellare.

«Per noi è un grande onore avere di nuovo ad Ancona Giovanna Lebboroni, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Roma – dice Luigi Scoponi del Rotary Club Ancona Conero – perché la sua esperienza in queste questioni è di altissimo profilo. Per analizzare il rapporto giovani-famiglia seguirà l’intervento di Ludovica Corpaci, psicologa e psicoterapeuta per il Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell’Ast 1 Ancona ed ex magistrato onorario presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche. Concluderemo poi con Lorenzo Sabatucci, dirigente operativo per la Sicurezza Cibernetica “Marche” che potrà approfondire gli aspetti che riguardano la fase di indagine e di prevenzione».

La partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Ancona evidenzia la naturale vocazione dell’Ordine a occuparsi di tutto ciò che riguarda la tutela dei diritti individuali.