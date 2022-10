Contrasto a disagio giovanile e abusi di sostanze, la Squadra Cinofili della Polizia davanti alle scuole di Ancona

Già dallo scorso anno scolastico e confermato anche per l’anno in corso, il servizio vede uomini e donne in divisa impiegati ad assicurare il regolare ingresso e uscita degli alunni delle scuole del capoluogo dorico

ANCONA – Nella mattinata di oggi 27 ottobre il personale del Poliziotto di Prossimità e della Squadra Cinofili di Ancona si è recato presso Scuola “ Donatello”, Istituto comprensivo “ Cittadella- Margherita Hack”, mentre lo scorso martedì è statp alla Scuola “ G. Pascoli” di via Ferrucci: già dallo scorso anno scolastico e confermato anche per l’anno in corso, il servizio vede uomini e donne in divisa impiegati ad assicurare il regolare ingresso e uscita degli alunni delle scuole del capoluogo dorico.

La Polizia di Stato, da sempre accanto ai giovani, ai loro Docenti ed Educatori, vuole così far sentire protetti e sicuri i ragazzi, che frequentano le scuole e che hanno diritto di vivere con serenità il loro percorso scolastico. Si tratta di una delle diverse iniziative, volte ad avvicinare i giovani alla legalità ed a contrastare fenomeni odiosi come il bullismo o lo spaccio di sostanze stupefacenti, in prossimità di Istituti Scolastici, primo luogo di aggregazione per i giovani.

Per il Questore Capocasa: «L’educazione è il principale strumento per combattere fenomeni devianti e in grado di corrompere le coscienze dei nostri giovani ragazzi. Una società civile deve mettere la formazione degli Uomini e delle Donne di domani al primo posto e per questo motivo è uno degli obiettivi prioritari degli Operatori di Polizia, al servizio dei cittadini e della collettività».

Nell’ambito di uno dei servizi dedicati, personale della Squadra Volanti procedeva al controllo di un gruppetto di giovani studenti nelle vicinanze di un plesso scolastico cittadino.