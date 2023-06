Disagi a Osimo, doppio sopralluogo ai Tre Archi e alla rotatoria di fronte

OSIMO – È il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni a domandare tempo per terminare almeno i lavori di asfaltatura della rotatoria del Crocifisso proprio di fronte ai Tre Archi, la cui chiusura per il restyling dopo l’alluvione ha determinato ulteriori disagi al traffico e non solo, e annuncia novità per la porta cittadina. «Chiedo pazienza ai miei concittadini e in particolare agli operatori economici che stanno subendo i disagi per la chiusura dei Tre Archi a San Marco – dice – L’amministrazione sta seguendo con attenzione la vicenda e stamattina (13 giugno) ha svolto un sopralluogo sul posto con dei tecnici al quale sarà affidato il cantiere di ripristino della Porta Vaccaro danneggiata dal maltempo della scorsa settimana. Con l’avanzo di amministrazione appena approvato in Consiglio comunale finanzieremo d’urgenza il progetto per la parte strutturale, che dovrà mettere in sicurezza la volta centrale dei Tre Archi e togliere i pontelli presenti da anni». La ditta fornirà presto un computo metrico preciso per avviare i lavori entro inizio luglio. L’obiettivo è riaprire il transito sotto e sopra Porta Vaccaro per Ferragosto. Nel frattempo, per circa un mese e mezzo, la viabilità sarà modificata rispetto a quella prevista dalla scorsa settimana. Dopo un confronto con gli operatori sanitari e in particolar modo del 118, la polizia locale emanerà un’ordinanza che devierà il traffico dai Tre Archi a via Fonte Magna ma poi si potrà proseguire per piazza del Comune, via 5 Torri e via Leopardi dove ci sarà una inversione del senso di marcia per agevolare l’entrata in ospedale, per uscire dal quale si dovrà proseguire per via Leopardi e svoltare a sinistra in via San Marco, salire per via Matteotti e prendere in fine via Strigola per uscire dal centro storico. Il cambio di viabilità sarà disposto da lunedì 19 per dare il tempo alla Osimo Servizi di modificare la segnaletica stradale. Con i fondi arrivati dal Pinqua e coordinati da Invitalia, circa 200mila euro, saranno coperte invece lo spese per la parte architettonica del progetto, l’abbellimento della porta della principale porta d’accesso a San Marco.

L’asfaltatura

La ditta al lavoro per l’asfalto della rotatoria assicura che, salvo contrattempi, entro stasera (13 giugno) sarà terminato l’intervento e già da domattina (14) la polizia locale potrà riaprire al regolare flusso viario. Il cantiere si sposterà poi alla rotatoria di Largo Vittorio Veneto a Borgo San Giacomo e poi a Largo Trieste davanti ai Tre Archi per sistemare altre due rotatorie.