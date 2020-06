Dilettanti, per i Portuali Calcio Ancona ufficiale il salto in Promozione

ANCONA- L’ufficialità, già ventilata e dichiarata, è diventata definitiva ieri sera con la pubblicazione del comunicato numero n.187 della Figc-Lnd Marche. I Portuali Calcio Ancona approdano in Promozione dopo aver concluso (prima dell’interruzione per il Coronavirus, al primo posto del girone B di Prima categoria. Un risultato cercato e meritato da parte della società anconetana che si è dimostrata la più costante in un raggruppamento non certo facile con squadre del calibro di Sampaolese e Borgo Minonna sempre ostiche da tenere a bada.

Archiviata l’attesa, la società è già al lavoro per il futuro per allestire una squadra che sappia reggere l’urto della Promozione e ben figurare nel nuovo panorama regionale. Due le certezze, la prima è la riconferma di un tecnico Dockers purosangue come Stefano Ceccarelli. In biancoblu dall’inizio del cammino anche lui, come la squadra, è pronto al grande salto. La seconda novità è rappresentata, invece, dalla creazione di un proprio settore giovanile (oltre alla formazione Juniores che sarà guidata da Mattia Casaccia) che prenderà il nome di Junior Portuali Calcio Ancona.

Insieme agli anconetani, salgono in Promozione anche Fermignanese, Trodica e Castignano vincitrici dei rispettivi gironi. Promozione che, anche il prossimo anno, sarà costituita da due gironi da almeno 16 squadre ciascuno.