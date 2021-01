Difficoltà economiche, il Soroptimist club di Ancona dona buoni spesa 20 donne

La consegna delle buste, nelle mani delle donne, è stata fatta nei giorni scorsi, nella sede del Comune in Via Scrima 19, al Piano San Lazzaro, con la presenza della dottoressa Agostinelli, coadiuvante dell’assessora Capogrossi

ANCONA- Creare un fondo destinato al sostegno di famiglie in difficoltà, famiglie principalmente costituite da donne con notevoli problemi economici e con residenza nel comune di Ancona. Questo uno dei progetti che il Soroptimist Club ha sviluppato progetti idonei per rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio colpito dal Covid-19.

«Dopo aver consultato l’assessora ai servizi sociali e pari opportunità del Comune di Ancona, Emma Capogrossi, il Consiglio direttivo del Club ha individuato venti donne che vivono in precarie condizioni economiche. Chi separate con figli a carico, chi vedove, chi con figli disabili. Ad ognuna di loro abbiamo consegnato una busta contenente un nostro contributo per far fronte alle loro spese – afferma Maria Luisa Martinuzzi, Presidente del Soroptimist Club di Ancona –. Ci auguriamo di aver portato un po’ di serenità nel risolvere alcune loro difficoltà quotidiane».

La consegna delle buste, nelle mani delle donne, è stata fatta nei giorni scorsi, nella sede del Comune in Via Scrima 19, al Piano San Lazzaro, con la presenza della dr.ssa Agostinelli, coadiuvante dell’assessora Capogrossi.