Didattica a distanza, attacco hacker al registro elettronico Axios

ANCONA – Il registro elettronico Axios, utilizzato per i compiti e, in questo periodo di chiusura delle scuole, anche per la didattica a distanza, è finito nel mirino degli hacker. La piattaforma nella notte ha subito un attacco Dos (Denial of Service) precisa il Compartimento di Polizia Postale delle Marche, «un attacco massivo che ha reso il server inutilizzabile». I primi malfunzionamenti si erano verificati fin dal tardo pomeriggio di ieri e alcune famiglie dell’anconetano avevano registrato delle difficoltà nell’accedere al sistema e quindi ai compiti e al materiale didattico assegnato dai docenti ai propri figli. Ma la piattaforma, tra le più utilizzate in Italia, è stata già ripristinata e alla Polizia Postale delle Marche non sono arrivate segnalazioni dal momento che il blocco dei servizi, messo in atto dalla Axios Italia, è durato poche ore.

Un tipo di attacco, che come spiega, il Compartimento di Polizia Postale delle Marche, non ha conseguenze negative di nessun genere per le famiglie dal momento che «non viola la privacy perché non c’è filtrazione di dati, ma è soltanto un bombardamento del server che butta giù il sito». Oltretutto l’attacco è avvenuto in un periodo in cui gli studenti sono in vacanza per le Festività Pasquali a partire da oggi.