Diagnosi rapide, Innoliving lancia il sistema digitale che si tiene in una mano

Il Lab Tester LS-1100 Lansionbio che Innoliving lancia in esclusiva per l’Italia, può fare in 15 minuti una serie di test tra cui i tamponi rapidi ad antigene di terza generazione per il Covid oltre ai sierologici rapidi per la verifica degli anticorpi

Ha la potenza di un laboratorio di diagnosi rapide e digitali, ma si tiene sul palmo di una mano. Il Lab Tester LS-1100 Lansionbio che Innoliving lancia in esclusiva per l’Italia, ha la possibilità di fare in 15 minuti una serie di test tra cui i tamponi rapidi ad antigene di terza generazione per il Covid oltre ai test sierologici rapidi per la verifica degli anticorpi. Non ultimo LS-1100 riesce a fare il test sierologico degli anticorpi neutralizzanti provenienti da vaccino. Quest’ultima funzione è importante dal punto di vista della misurazione dell’efficacia degli anticorpi derivanti dalle vaccinazioni dando la possibilità ai medici di testare se sui pazienti l’efficacia della vaccinazione si va attenuando.

Il sistema diagnostico digitale lanciato in Italia da Innoliving

Nel mondo delle sanità proprio in questo momento ci si interroga sul futuro delle vaccinazioni e delle coperture per la popolazione e questo tipo di test aiuta nel monitoraggio dei pazienti e dare un quadro esatto al medico.

Innoliving ancora una volta è protagonista di una vera innovazione in campo sanitario. E’ stata la prima azienda ad aver ottenuto il riconoscimento di un test sierologico rapido da parte del Ministero della salute ed ora con il Lab Tester lancia un device che rappresenta un vero e proprio sistema diagnostico digitale utile al lavoro della sanità italiana.

«Si sentiva la mancanza di un tester che potesse avere molteplici soluzioni di monitoraggio – ha detto Danilo Falappa, direttore generale Innoliving – e abbiamo raccolto l’esigenza del mondo sanitario: effettuare una molteplicità di test con un unico dispositivo digitale che aiuti nella conservazione e trasmissione dei dati. L’aspetto, però, ancora più innovativo, è che questo dispositivo, riesce ad effettuare decine di altri test, sempre in tempi rapidissimi, come PSA, DIABETE, Marcatori Cardiaci, Marcatori Gastrici… Ben 33 diversi test tutti realizzabili con questo strumento con risposta immediata (10/15 minuti)».

Il sistema diagnostico digitale lanciato in Italia da Innoliving

Lab Tester è digitale e sempre connesso (tramite WI-FI, USB, LAN o LIS) ed è in grado di rilevare concentrazioni bassissime di anticorpi. In questo modo, consente una più efficace prevenzione del contagio da Covid-19 testando regolarmente un gran numero di persone, attraverso la lettura da Sangue, Siero e Plasma o da Sangue Capillare e Venoso.

È un sistema di diagnosi rapido e digitale che offre molti vantaggi: come il maggior controllo dei casi positivi con la loro individuazione immediata, la condivisione immediata dei risultati, analisi delle curve di contagio in tempo reale, conservazione del dato per studi epidemiologici.

Con Lab Tester di Lansionbio (dispositivo a solo uso medico professionale) commercializzato in esclusiva da Innoliving è possibile effettuare test rapidi Covid-19 sia sierologici IgM/ IgG che antigenici, in soli 15 minuti, offrendo la possibilità a pazienti o dipendenti di monitorare costantemente la propria salute in totale sicurezza ed in modo semplice. La tecnologia di immunofluorescenza è la stessa utilizzata nei sistemi ad alta produttività degli ambienti diagnostici.

Il sistema diagnostico digitale lanciato in Italia da Innoliving

Può essere utilizzato come test antigenico tramite tampone nasale oppure come test sierologico da sangue capillare.

Pur essendo portatile e ricaricabile, LabTester LS-1100, integra una stampante che consente di stampare un referto, lasciando traccia formale del risultato del test. Questo risolve, l’unico limite del Tampone Rapido a lettura diretta, del cui risultato non si ha OUTPUT diretto conservabile nel tempo.

Lansion Biotechnology Co., Ltd dichiara sotto la propria responsabilità che il Dispositivo diagnostico in vitro “analizzatore immunologico a fluorescenza a secco” LS-1100 è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il sistema diagnostico digitale lanciato in Italia da Innoliving

Innoliving, con sede ad Ancona, è un’azienda attiva nel settore della produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healtcare di uso quotidiano per monitorare la salute e la cura della persona. L’azienda opera nel settore healthcare dal 2009 con l’acquisizione del marchio Medifit, un ramo d’azienda già specializzato da oltre 10 anni in prodotti elettromedicali e articoli per la cura della persona e del bambino, garantendo un profondo know how nel settore. I canali di vendita sono principalmente la grande distribuzione, gli specialisti di elettronica di consumo, il canale farmaceutico e parafarmaceutico. Nel 2013 l’azienda ottiene da Farmaceutici Ciccarelli la licenza d’uso del famoso marchio Pasta del Capitano e inizia la produzione e distribuzione di una linea di prodotti oral care con questo marchio. L’ingegno, il marketing, il controllo qualità, la direzione commerciale e la logistica sono di ispirazione dello staff in Italia, mentre la produzione è in Cina dove la Joy Electronics Appliances Co. Ltd, l’azienda partecipata da Innoliving, produce articoli per la cura della persona dal design italiano e dalle soluzioni tecnologiche avanzate. https://www.innoliving.it/