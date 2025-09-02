Export marchigiano in bilico: tra dollaro debole e dazi USA, cresce la preoccupazione

L’euro potrebbe salire a 1,20 $ (dollari) entro la fine del 2025 se la Federal Reserve statunitense opterà per una serie di tagli dei tassi di interesse, scrive Padhraic Garvey, strategist dei tassi di ING, in una nota. Se questo dovesse accadere, cosa significa per l’economia delle Marche? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Alessia Lo Turco, docente di Economia Politica all’Università Politecnica delle Marche.

Lo Turco parla di «un peggioramento ulteriore delle prospettive di esportazione negli Stati Uniti, dato che il deprezzamento del dollaro si somma all‘applicazione dei dazi». Professoressa, quindi dobbiamo ‘tifare’ perché la Fed non abbassi i tassi o perché la BCE abbassi ulteriormente i suoi? «Difficile a dirsi per cosa dobbiamo tifare. In generale sarebbe auspicabile che la direzione intrapresa dall’amministrazione americana virasse verso politiche più favorevoli alle relazioni internazionali».

Alessia Lo Turco dell’Univpm

Giorgetti nei giorni scorsi partecipando al Meeting aveva detto che le banche dovrebbero fare di più e meglio. In cosa in particolare? «Credo si riferisse alla necessità che eroghino credito alle imprese nei momenti di difficoltà e non solo nelle congiunture favorevoli poiché è proprio nel momenti di crisi che è più utile investire».

Se nulla si muove e con i tassi al 15%, si prospetta una ‘mazzata’ per il nostro export?

«Le conseguenze saranno eterogenee a seconda del tipo di prodotti esportati e del grado di diversificazione dei mercati di destinazione. Conseguenze peggiori per prodotti ad alta elasticità di domanda e per imprese monomercato che non riusciranno a compensare sugli altri mercati le potenziali perdite subite nel mercato americano».