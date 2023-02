Delsa apre ad Ancona il secondo atelier della sposa. Attesa per l’attrice (ex gieffina) Guenda Goria

L'inaugurazione è prevista per sabato pomeriggio. Madrina d'eccezione l'attrice Guenda Goria, una delle clienti più affezionate dell’azienda di Belforte del Chienti (Macerata)

ANCONA – Arriva l’attrice Guenda Goria alla Baraccola. La showgirl, figlia della presentatrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Rai Amedeo Goria, sarà all’inaugurazione dell’atelier di abiti da sposa Delsa. Il secondo punto vendita marchigiano aprirà domani (sabato 25 febbraio) in via Primo Maggio 56, ad Ancona.

Il taglio del nastro dell’atelier è previsto per le 17 e l’attrice Guenda Goria, reduce dal Grande Fratello Vip dello scorso anno (su Canale 5) sarebbe già in viaggio. Da Milano, è dunque attesa ad Ancona una delle clienti più affezionate dell’azienda di Belforte del Chienti (Macerata).

È qui che la figlia di Goria e Ruta si recava spesso: «Dai tanti contatti con le clienti sui social, è nata anche la speciale amicizia di Anna Cristina Salvucci (che affianca il padre alla guida dell’azienda, ndr) con Guenda Goria. L’attrice e musicista ha recentemente indossato un abito Delsa durante il gala SanremoSol e Novella 2000 nella settimana del festival, ed è entusiasta di collaborare con l’azienda belfortese – fanno sapere –. La stessa Guenda ha rivelato di voler convolare a nozze entro la fine dell’anno col suo fidanzato Mirko Gancitano».

Il team di Delsa (foto per gentile concessione dell’azienda)

Gianluca Salvucci, amministratore delegato di Delsa e figlio della fondatrice scomparsa solo qualche anno fa, ribadisce che «l’apertura del nuovo negozio rappresenta un passo importante nella crescita dell’azienda, che ha deciso di ampliare la propria presenza sul territorio per soddisfare al meglio le esigenze dei suoi clienti, in continua espansione».

Il nuovo spazio espositivo di abiti da sposa e cerimonia si sviluppa su una superficie di oltre 250 metri quadrati, dove gli abiti della nuova collezione raccontano la storia di una sposa contemporanea, sempre in perfetto equilibrio tra modernità e tradizione.

Per Anna Cristina Salvucci, che rappresenta la terza generazione impegnata nel progetto di famiglia «l’ideale di matrimonio è molto cambiato rispetto al passato, ciò che resta e che ho avuto l’onore di apprendere fin da bambina dagli insegnamenti di mia nonna sono le qualità necessarie a guidare una ragazza nella scelta dell’abito».

A sinistra, Anna Cristina Salvucci insieme a Guenda Goria a Sanremo

Importantissimi i social, «attraverso i social riusciamo ad esprimere la personalità del brand e ad offrire supporto continuo alle future spose». Delsa sta per spegnere 54 candeline: tutto iniziò nel 1969, anno in cui affonda le radici il coraggioso progetto imprenditoriale femminile di Maria Cristina Craglia: «In un’epoca in cui – sottolineano dall’atelier – fare impresa era prerogativa riservata ai soli uomini, prendevano qui vita alcune delle collezioni di abiti da sposa più iconiche del nostro paese».

Per il nuovo direttivo dell’azienda, l’apertura del punto vendita di Ancona rappresenta «un segnale di resilienza recapitato all’intero comparto del wedding regionale. Quello dei matrimoni è un settore che dopo aver accusato gli inevitabili colpi della pandemia, si appresta ad affrontare una nuova stagione di celebrazioni e a tornare ai numeri pre-covid».