Delitto di Osimo, Latini: «Impegno del Consiglio regionale per sensibilizzazione a difesa donne»

ANCONA – «Come Consiglio regionale ci impegneremo ulteriormente in azioni di sensibilizzazione a difesa e a tutela delle donne, perché non è più concepibile assistere inermi ad uno stillicidio costante e brutale come quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi». Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, intervenendo sul femminicidio di Osimo. La vittima è Ilaria Maiorano, la mamma 41enne il cui cadavere è stato rinvenuto in un casolare di campagna in via Montefanese a Padiglione. Sospettato della sua morte il marito, un 40enne dal quale aveva avuto due figlie e che stando alle, prime informazioni, avrebbe ucciso la donna a percosse. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Osimo.

Latini esprime «dolore e cordoglio per la famiglia di Ilaria Maiorano» e aggiunte: «Se le indagini delle Forze dell’Ordine lo confermeranno, ancora una volta siamo costretti a registrare una drammatico fenomeno di femminicidio, questa volta nel nostro territorio. Un’altra donna innocente che subisce gli effetti della violenza familiare sino alla morte». «Non possiamo più sopportare che una donna perda la vita a causa delle violenze di un familiare – spiega -. Sono sempre di più i casi di questo genere che accadono quasi ogni giorno in Italia e purtroppo anche nella nostra regione».