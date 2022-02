Degrado e furti nel centro di Ancona. Il pugno duro della Questura: denunciati tre giovani

ANCONA – Un furto sventato ai danni di un negozio del centro, quattro giovani fermati, di cui tre denunciati. Questo il bollettino del weekend ad Ancona. L’ondata di microcriminalità che ha investito il capoluogo ha però trovato la pronta risposta delle autorità. Infatti il coordinamento della sicurezza, presieduto da Prefetto e Questore, ha disposto una serie di misure atte a contenere, e soprattutto scongiurare, episodi di devianza a qualsiasi livello. E in questo si è mostrata utile la sponda del Comune di Ancona che, attraverso i propri mezzi, ha intensificato l’attività di monitoraggio del territorio. «Abbiamo installato 350 telecamere in tutta la città – fa presente l’assessore alla sicurezza, Stefano Foresi – di cui 94 solo nel centro storico». Attività di prevenzione che fa il paio con la forte presenza offerta dalla polizia locale e dai poliziotti di prossimità. «Esserci sempre ed esserci prima è lo strumento principale per prevenire ed impedire la commissione di reati» ha affermato il Questore, Cesare Capocasa.

I controlli

Le operazioni di controllo del territorio, predisposte da Prefetto e Questore, hanno portato all’identificazione di due giovani peruviani di 26 e 28 anni che ieri (domenica 27 febbraio) si aggiravano, incappucciati e con fare sospetto, lungo via Macerata. Al controllo della polizia è emerso che uno dei due si trovava in Italia irregolarmente, dunque è stato denunciato a piede libero ed invitato a presentarsi in Questura per regolarizzare la propria posizione all’Ufficio immigrazione.

In queste ore, inoltre, gli agenti della Divisione Anticrimine stanno provvedendo a notificare un provvedimento di Avviso Orale, disposto dal Questore di Ancona, nei confronti di un cittadino colombiano di 30 anni residente ad Ancona da tempo. L’uomo è stato denunciato per resistenza nel corso di un controllo scattato a causa di atteggiamenti aggressivi e provocatori che sarebbero stati assunti nei confronti dei poliziotti senza alcun motivo. Infatti il colombiano, mentre si trovava in auto con un connazionale, avrebbe cominciato a rivolgere insulti di ogni genere agli uomini della volante. Durante il controllo, inoltre, è emerso che il colombiano era già gravato da numerosi precedenti per furti, rissa, spaccio e danneggiamenti.

Il furto sventato

Sabato è stato sventato un furto in pieno centro ai danni di una nota boutique di abbigliamento. Il titolare del negozio, appena accortosi di essere stato vittima di un taccheggio da parte di due giovani, ha allertato i poliziotti di prossimità che subito hanno rintracciato e fermato i due ladri: due ventenni, uno proveniente dalla Romania e l’altro di origine moldava, residenti nella provincia di Ancona. I due ladri sono stati trovati in possesso di una felpa del costo di 140 euro sottratta al negozio. Ma dalla perquisizione dei poliziotti sono rinvenuti anche altri oggetti rubati da altri negozi del centro per un valore di 90 euro. Al termine dell’attività di rito i due ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato, furto aggravato e ricettazione.