“Deep Purple night”, Ian Paice a Castelfidardo nell’unica data unica per il Centro Italia

CASTELFIDARDO – È la sola data del Centro Italia, un evento esclusivo e prestigioso per il cine-teatro Astra di Castelfidardo che accoglie venerdì 23 febbraio alle 21.30 una delle tre tappe del tour italiano di Ian Paice, batterista di fama mondiale. La prevendita della “Deep Purple night” è in corso con grande successo: sulla piattaforma Vivaticket sono ancora disponibili alcuni tagliandi per partecipare al live che sarà aperto dalla band anconetana “The Steel Bones” alla combo e al meet&greet con l’artista prima del concerto. «Un personaggio di altissimo livello, un batterista unanimemente riconosciuto tra i più grandi nella storia del rock; un appuntamento unico con una musica senza tempo che ha dato origine ai generi moderni», dice l’assessore alla Cultura Ruben Cittadini sottolineando l’importanza dell’opportunità offerta agli allievi della civica scuola di musica “Soprani” di assistere all’ultima fase del sound check. «La nostra agenzia è orgogliosa di organizzare questo evento e di collaborare con il Comune di Castelfidardo: nella città della musica, un artista di questo calibro genera un connubio perfetto – dice Emanuel Pastina della Universal events -. Il minitour italiano (gli altri appuntamenti a Vicenza e Pordenone) in preparazione del tour mondiale, darà modo di apprezzare un autentico mago della batteria, uno dei più longevi membri dei mitici Deep Purple, band tuttora in attività che ha lasciato non un segno ma un solco nel panorama hard rock internazionale. Un batterista mancino i cui assoli come il live in Japan rimarranno per sempre». Paice è disponibile all’incontro con i fan e con i giovani delle scuole di musica convenzionate.