Declassamento Questura di Ancona, vertice tra Siulp e prefetto

ANCONA – Il declassamento della Questura di Ancona è stato al centro del confronto in Prefettura ad Ancona tra il prefetto Darco Pellos e il Siulp, il sindacato dei Lavoratori della Polizia. Al vertice il segretario provinciale del sindacato dei lavoratori di Polizia Alessandro Bufarini e il segretario regionale Marco Girolimini hanno espresso le loro preoccupazioni sulle risorse destinate alla Questura dorica, in termini di personale e mezzi, dopo il declassamento della Questura.

«L’incontro si è svolto in un clima cordiale e propositivo» spiegano i due rappresentanti del Siulp, sottolineando che «i dati sulla diminuzione di personale, recentemente pubblicati anche dagli organi di stampa locali, devono far riflettere, soprattutto se si analizzano nell’ottica degli uffici che per primi si occupano della sicurezza dei cittadini».

«La volante – proseguono – con il controllo del territorio, solo per fare un esempio, la Polizia Stradale, i servizi connessi all’ordine pubblico svolti dal Reparto Mobile di Senigallia, tutti reparti che negli ultimi anni hanno subito una notevole

diminuzione di organico e per cui sarebbe necessaria una maggiore attenzione da parte del Dipartimento. Il Siulp ha messo in evidenza come tutti questi aspetti, tradotti in carichi di lavoro sempre più elevati, ricadano negativamente sui diritti dei colleghi».

Per questo, secondo Bufarini e Girolimini, è fondamentale «un impegno univoco da parte di tutti, politica ed Istituzioni, per il rilancio della Questura di Ancona e più in generale del nostro territorio poiché la sicurezza non rappresenta un costo, ma un valore aggiunto. Il nostro territorio, inserito in un importante contesto socioeconomico, si trova in una posizione strategica, vista la presenza del Porto, dell’Aeroporto e di tutte le Specialità della Polizia di Stato».

L’auspicio del Siulp è anche quello di aprire un confronto sul tema con il nuovo questore Cesare Capocasa, insediatosi oggi, e a tal proposito spiegano «chiederemo un incontro nel quale forniremo il nostro costruttivo contributo affinché le esigenze dell’amministrazione si contemperino con quelle dei colleghi, passando ineludibilmente, attraverso la sicurezza di tutta la cittadinanza».

Il tema del declassamento era stato oggetti nei giorni scorsi di due mozioni presentate in Consiglio regionale, una della Lega, primo firmatario il consigliere regionale Mirko Bilò e l’altra dei dem, primo firmatario il consigliere Antonio Mastrovincenzo.