DEA presenta il primo bilancio di sostenibilità dopo la quotazione in Borsa

Nel 2024 la società ha investito in tecnologia, rinnovo e modernizzazione delle strutture per la distribuzione elettrica, ricerca e formazione dei dipendenti

OSIMO – DEA S.p.A. – (la “Società” o l’”Emittente” o “DEA”), società leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha presentato il primo bilancio di sostenibilità della società, relativo all’esercizio 2024.

Il documento fornisce una panoramica delle attività e performance di DEA in materia di ESG, dando prova della responsabilità sociale della società e della volontà di fare la propria parte nel percorso di transizione energetica affinché risulti etico e sostenibile.

Il Direttore Generale Massimiliano Riderelli Belli ha così commentato: «Il nostro primo rapporto di sostenibilità, redatto a quasi un anno dalla nostra quotazione, è una prova tangibile del nostro impegno per fare impresa in modo responsabile. Una società di successo per noi è sì un’azienda con un bilancio sano e una gestione efficace, ma soprattutto capace di mettere al primo posto attenzione e fiducia nei confronti dei dipendenti, studio e ricerca per ridurre l’impatto ambientale e rispetto e cura nei confronti del cliente».

Nel corso del 2024, DEA ha messo in campo numerose iniziative con l’obiettivo di adempiere ai propri obiettivi in termini di sostenibilità, confermando l’impegno entro il 2025 di acquisire un rating ESG e un rating legalità per un maggiore e più capillare controllo su queste tematiche. La strategia adottata da DEA in ambito ESG può essere riassunta in cinque principali aree d’impatto:

– SVILUPPO RESPONSABILE DEL BUSINESS: Per DEA lo sviluppo sostenibile è garantito da tre concetti chiave: economia del territorio, garanzia del rispetto dei diritti umani, trasparenza. Per il primo punto, la società nel 2024 ha, grazie alla quotazione, finalizzato investimenti per 10,7 milioni di euro in favore di operazioni di aggregazione, che proseguiranno nel 2025. Ha, poi, rimborsato tutte le quote di finanziamento entro i termini, così da contribuire alla solidità dei sistemi bancari locali e all’integrità nei confronti dei fornitori. Per il secondo punto, DEA ha effettuato costanti controlli sull’accettazione e sul rispetto del Codice Etico. Nel 2025 la società si prefigge di mantenere questo livello di controllo, ampliandolo con sopralluoghi ulteriori in cantiere e presso i fornitori, a garanzia del rispetto dei diritti dei dipendenti. Per quanto concerne la trasparenza, DEA ha scelto di quotarsi su EGM per reperire le risorse necessarie alla propria crescita nell’ambito di un percorso chiaro, fondato su fiducia e dialogo costante coi propri investitori.

– PROTEZIONE DELL’AMBIENTE: DEA nel 2024 ha proseguito nel proprio impegno di diminuire l’impatto ambientale riducendo l’inquinamento generato in modo diretto e indiretto dalla propria attività, sostenendo la ricerca per trovare soluzioni efficienti e sostenibili. Tra le scelte operate, vi è la sostituzione di numerosi mezzi della flotta aziendale con modelli meno inquinanti e l’incremento di veicoli ibridi. Nel 2024, inoltre, i rifiuti prodotti dalla società sono risultati 100% riciclabili. Nel 2025 la società si propone di valutare la possibilità di utilizzare il carburante HVO e l’obiettivo principale resta ridurre ulteriormente l’inquinamento atmosferico.

– SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO: Nell’esercizio 2024 DEA ha investito nella formazione dei propri dipendenti. La società ha avviato un percorso di formazione linguistica in inglese. Sono stati, poi, realizzati interventi formativi per il rafforzamento delle competenze gestionali dei collaboratori. Inoltre, DEA ha firmato l’accordo per l’estensione ai dipendenti di Sanremo dell’assistenza sanitaria FISDE. È stata anche volturata a DEA la certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro relativa al sito di Sanremo, con l’estensione all’area del progetto culturale della sicurezza. Gli obiettivi per il 2025 prevedono lo sviluppo di progetti di formazione manageriale e l’estensione del progetto Cultura della sicurezza con nuove iniziative.

– COINVOLGIMENTO E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI: Nel corso del 2024 DEA ha puntato a intensificare le relazioni coi territori in cui porta l’energia, valorizzando le comunità locali grazie all’ascolto attivo e tramite un dialogo costante con le istituzioni pubbliche. Non solo Amministrazioni, ma anche scuole, Università e centri di ricerca, in favore di progetti per lo sviluppo dei territori e per il lavoro. A questo proposito ha offerto stage e tirocini formativi a diversi studenti, oltre a finanziare borse di studio per oltre 9mila euro, con l’obiettivo di investirne 20mila nel 2025. DEA nel 2024 ha anche siglato una nuova convenzione con l’Università degli Studi di Genova. La società ha anche intensificato i rapporti con gli stakeholder, rendendoli partecipi nella valutazione degli impatti di gruppo. Per il 2025, l’obiettivo è ampliare ulteriormente il dialogo per incrementare il numero di stakeholder coinvolti attivamente nello sviluppo del business.

– QUALITA’ E RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO: DEA punta a promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative e più affidabili, per garantire maggiore qualità del servizio, salvaguardando il know-how aziendale e ricercando forme di finanziamento sostenibili per le sperimentazioni sul campo. A questo proposito nel corso del 2024 la società ha portato a termine i lavori di sostituzione delle lampade di Osimo con 482 lampade a LED, più moderne ed efficienti. DEA ha, inoltre, completato i lavori per l’installazione di sette attraversamenti pedonali illuminati.