Daniele Mencarelli incontra studenti e lettori ad Ancona il 26 febbraio

Mercoledì 26 febbraio il poeta e scrittore Daniele Mencarelli – autore tra gli altri di Tutto chiede salvezza, finalista al premio Strega da cui la serie omonima per Netflix (2022) – incontra i lettori del capoluogo dorico, in un doppio evento che vede collaborare l’istituto di scuola Superiore E. Mannucci, il Cinema Teatro Italia, la libreria Fogola Ubik Ancona.

Amato da generazioni di lettori, Mencarelli in questi anni si è cimentato nel delicato compito di raccontare il disagio psicologico, le relazioni familiari e l’amicizia. Il suo tour ad Ancona inizia così proprio tra i ragazzi del Liceo artistico Edgardo Mannucci, dove in mattinata incontrerà diverse classi per affrontare i temi presenti nei suoi libri più famosi.

Nel pomeriggio l’appuntamento ad ingresso gratuito e senza prenotazione sarà alle ore 18 al Cinema Italia (C.so C. Alberto 79 ) dove, in dialogo con la libraia Simona Rossi, incontrerà il pubblico per parlare dell’ultimo libro Brucia l’origine (Mondadori edizioni).

Brucia l’origine è la storia di un ragazzo che se n’è andato lontano da casa per costruire il suo futuro e che ora si compie in un presente fatto da una solida e brillante carriera creativa. Ritornando ai suoi affetti Gabriele, il protagonista, si interroga del percorso intrapreso e delle cose lasciate indietro in questa strada. in questo libro il confine tra passato e presente diviene vago, come spesso accade quando si torna negli spazi dell’infanzia e adolescenza. I ricordi però non sono quasi mai elementi di tenerezza, ma l’occasione di pensare a ciò che si desiderava, e constatare che il presente non coincide con quei sogni.

Daniele Mencarelli, poeta e narratore, nasce a Roma nel 1974. La sua più recente opera poetica è Degli amanti, non degli eroi (Mondadori, 2024). Del 2018 è il suo romanzo d’esordio, La casa degli sguardi, per la casa editrice Mondadori (premio Volponi, premio Severino Cesari opera prima, premio John Fante opera prima). Nel 2020 esce Tutto chiede salvezza, Mondadori (finalista al premio Strega, vincitore del premio Strega Giovani, del premio Segafredo Zanetti-un libro un film, e del premio Anima per il sociale). Da questo romanzo è stata tratta per Netflix la serie omonima, con regia di Francesco Bruni. Sempre tornare (Mondadori, 2021, premio Flaiano) chiude la sua ideale trilogia autobiografica. Nel 2023, sempre per Mondadori, è uscito Fame d’aria (premio Clara Sereni). Collabora, scrivendo di cultura e società, con quotidiani e riviste.