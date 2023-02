Daniela Sorana alla guida delle Donne del vino delle Marche

Le Donne del Vino della Marche, per il prossimo triennio, hanno riconfermato come Delegata la produttrice Daniela Sorana. Come Vice Delegate sono state elette la produttrici Nazzarena Ceci Togni e la sommelier Stefania Palazzesi. In cantiere numerosi progetti volti alla valorizzazione e alla promozione de vini del territorio, declinati al femminile.

ANCONA – Si è svolta di recente, ad Ancona, l’assemblea delle Donne del Vino delle Marche per eleggere la nuova delegata dell’Associazione e le vice delegate per il triennio 2023-2025. Nell’occasione è stata riconfermata alla guida dell’associazione, Daniela Sorana, dell’azienda Colonnara. Sorana si è detta onorata di ricevere nuovamente l’incarico, anche alla luce dei tanti progetti realizzati dalle Donne del Vino delle Marche, durante la sua prima presidenza. La neo delegata ha anche affermato «di cogliere questa occasione anche per condurre a compimento alcuni progetti che si trovano sul tavolo dell’associazione in attesa di essere realizzati».

Accanto a Sorana, sono state elette Nazzarena Ceci Togni, della Cantina Ceci Togni e Stefania Palazzesi, già commerciale in un azienda vitivinicola e sommelier Ais. «L’Associazione, in virtù di una piacevole coesione tra le iscritte e funzionalmente alla realizzazione dei propri progetti, ha ritenuto di eleggere non una sola Vice Delegata, bensì due», spiega l’ente.

All’Associazione delle Donne del Vino sono iscritte produttrici, sommelier, giornaliste di settore, divulgatrici, enotecarie e ristoratrici. Lo scopo dell’associazione è quello divulgare, promuovere e valorizzare la cultura del vino declinata al femminile, attraverso iniziative ed eventi a tema.