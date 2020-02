Da Londra a Polverigi: a Villa Nappi gli allievi dell’accademia Central Saint Martins

POLVERIGI – La prestigiosa accademia Central Saint Martins College of Art & Design di Londra è tornata a Polverigi per due periodi di residenza nell’ambito del Master “Performance Design and Practice” (Design e pratica della performance). Si tratta di una collaborazione che si ripete annualmente, che ha visto arrivare a Villa Nappi due gruppi di giovani allievi e designer da tutto il mondo accompagnati da prestigiosi docenti.

A guidare il gruppo di studenti inglesi, fino al 15 febbraio è Geraldine Pilgrim, docente e Michael Spencer, direttore del corso; mentre dal 16 al 20 febbraio, il gruppo sarà seguito e guidato da Pete Brooks, regista e docente, che ha collaborato con Marche Teatro nelle ultimi anni con gli spettacoli della compagnia imitating the dog: Heart of Darkness, Tempesta in paradiso, The Train e due regie liriche alle Muse: Un ballo in maschera e Tosca.

Velia Papa, direttore di Marche Teatro

«La presenza degli studenti della Saint Martins è un fiore all’occhiello nella lunga lista di residenze che ogni anno affolla Villa Nappi – dichiara il direttore di Marche Teatro, Velia Papa – è un incontro stimolante e vitale che genera ogni anno nuove possibilità di collaborazione. La residenza si svolge nell’ambito della regolare attività di collaborazione con Accademie e Scuole di danza e teatro europee che sono state avviate negli ultimi anni».

L’Accademia inglese, che ha visto tra i suoi studenti talenti quali John Galliano, Stephen Jones, Sir Anthony Caro, Ralph Koltai e l’artista anconetano Enrico David, oggi famoso in tutto il mondo, da più di dieci anni è ospitata in residenza a Polverigi e lavora anche quest’anno all’ideazione e alla creazione di azioni site specific realizzate a Villa Nappi e per le vie del borgo.