Cus Ancona, Ristè: «Con il Potenza Picena è un derby, difficile fare pronostici»

ANCONA- Dopo un periodo lunghissimo di stop causa Covid, il Cus Ancona si appresta a tornare in campo nel campionato di Serie B di Futsal. I dorici di Francesco Battistini, che avevano iniziato benissimo la loro stagione con i tre successi maturati ai danni di Grottaccia, Corinaldo e Futsal ASKL, saranno di scena sul campo del Futsal Potenza Picena. Il viceallenatore Michele Ristè ha inquadrato l’obiettivo, pur consapevole del valore dell’avversario:

«Si tratta di un derby e come tale sfugge ad ogni pronostico. Ci attende una partita piuttosto complicata contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Per quello che riguarda il Cus Ancona, ci arriviamo in una condizione fisica non proprio ottimale, alcuni ragazzi sono riusciti a mettere sulle gambe due settimane di allenamento altri invece solo un paio di sedute. Fare punti contro il Potenza Picena non sarà semplice».

Il Futsal Potenza Picena è vicinissimo all’ingaggio del pivot brasiliano Marciano Piovesan (ex Futsal Cobà) ed è guidata in panchina da un tecnico navigato come Paolo Perugini: «Noi siamo una compagine piuttosto giovane, direi quasi sbarazzina, soffriremo l’aspetto fisico dovuto ai pochi allenamenti fatti ma faremo di tutto per mettere in difficoltà i nostri avversari. Perugini? Il futsal marchigiano come movimento sportivo deve tanto a questo tecnico. Sarà una sfida affascinante peraltro contro una società ambiziosa e ben organizzata come è il Potenza Picena».