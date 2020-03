Cus Ancona, Pastoriza lascia l’Italia. Il saluto di Battistini e Francescangeli

ANCONA- Diego Pastoriza, centrale del Cus Ancona (Serie B di Futsal), lascia l’Italia e torna in Uruguay. L’emergenza Coronavirus ha reso necessario questo ritorno anticipato dopo che, nei giorni scorsi, c’erano stati problemi per via dei vari blocchi sul traffico aereo da e per l’Italia.

Lo saluta per primo mister Francesco Battistini: «Diego fino all’ultimo ha sperato di poter rimanere ma nella giornata di ieri siamo riusciti a trovare un posto sull’aereo in partenza per Montevideo. Con le lacrime agli occhi Diego ha dovuto lasciare tutto e tornare in patria anche per il fatto che tra 2 giorni non ci saranno più voli disponibili con l’Uruguay che chiude gli aeroporti».

Al centrale uruguaiano sono arrivati anche i saluti del presidente cussino David Francescangeli, pubblicati su Facebook: «Un pensiero particolare e carico di affetto va a Diego Pastoriza che alle 22 è partito da Roma per tornare da sua moglie e suo figlio in Uruguay. In questo periodo è bene tu stia con la tua famiglia Diego. Questo spero sia un arrivederci, quello che hai dimostrato in questi mesi ha un valore che va ben oltre l’aspetto tecnico. Un professionista, un gran giocatore, una brava persona. In una parola, un Campione. Grazie Diego».

Adesso si attendono sviluppi anche per la situazione dell’argentino Mariano Pego che, al momento, è a Falconara ma in stretto contatto con il consolato dell’Argentina per far ritorno in patria.