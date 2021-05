Cus Ancona, il sogno di Teodora si avvera

Questa bambina di 9 anni parteciperà alla fase nazionale per la ginnastica artistica. Si tratta di un traguardo davvero importante e per l’occasione sarà accompagnata dai genitori

ANCONA- Ha superato la fase regionale composta tre gare ma ora Dragan Teodora vede realizzarsi il sogno di accedere alla fase nazionale. L’Atleta del Cus Ancona ginnastica artistica il prossimo fine settimana gareggerà a Mortara in provincia di Pavia assieme ad altre 115 atlete provenienti da tutta Italia.

Per questa bambina di 9 anni appassionata di ginnastica artistica si tratta di un traguardo davvero importante e per l’occasione sarà accompagnata dai genitori ma anche da alcuni componenti dello staff tecnico del Cus Ancona. Un’esperienza da vivere tutta di un fiato al di là del risultato che andrà a maturare in pedana quello che conta è essere arrivati a questo traguardo ovvero il sogno di Teodora quello di partecipare ad una gara nazionale.

Nello stesso fine settimana il Cus Ancona sarà impegnato a Fermo dove sono previste altre gare regionali che andranno ad impegnare nelle varie categorie una ventina di atlete.