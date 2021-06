Cus Ancona, tutto pronto per i centri estivi. Ecco le proposte

ANCONA – All’insegna della natura i centri estivi del Cus Ancona. «Quest’anno abbiamo voluto dare un’impronta diversa ai centri estivi del Cus Ancona sezione ginnastica organizzando l’intero evento all’Agriturismo La Casa in Campagna che si trova a Sappanico». A parlare è Nadia Baldoni, responsabile della sezione ginnastica del Cus che non esita poi a spiegare che tipo di attività verrà svolta in questa struttura che è un vero e proprio gioiello a pochi chilometri dal Pinocchio dotato di tutti i servizi piscina compresa con tanto di sorveglianza. «Dal 7 giugno in poi partiremo con i bambini delle elementari dove abbiamo preparato un programma ricco di iniziative come aiuto per i compiti, lezioni di inglese, cinema, teatro, arte musica e sport in genere con i bambini che potranno utilizzare anche la piscina».

Centri estivi che avranno poi una seconda scadenza. «Dal 28 di giugno in poi saremo in grado di accogliere anche i bambini della materna in età compresa tra i 3 e i 5 anni. Anche per i più piccoli ci saranno corsi di inglese cosi come attività ludica e un primo approccio all’attività sportiva». Una cosa è certa i responsabili del Cus Ancona hanno fatto di tutto per contenere i costi. «Non è stato semplice ma alla fine siamo riusciti a tenerci su una spesa di 65 euro a settimana – puntualizza la stessa Nadia Baldoni – con la possibilità di poter mangiare presso l’agriturismo il cui costo è stato quantificato in 6 euro al giorno. Ci tenevamo a fare queste tariffe anche per il fatto che molte famiglie sono ancora in difficoltà a causa della pandemia. Il costo è contenuto ma questo non deve far pensare ad un taglio dei servizi offerti. In tutti questi anni i centri estivi del Cus Ancona sono stati un fiore all’occhiello e lo saranno anche quest’anno». (Per eventuali informazioni o iscrizioni Giulia 345/1624635- Nadia 334/3323131)