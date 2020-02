Mister Battistini: «Cus Ancona, ora non sbagliamo più»

ANCONA- La sconfitta per 4-3 nella tana della Vis Gubbio ha probabilmente spento le speranze di primo posto del Cus Ancona. I dorici, al momento terzi in classifica a quota 39 punti inseguono la Vis Gubbio a 42 e il Prato capolista a 44. Con cinque giornate al termine della regular season, per rientrare nel discorso promozione senza passare dai playoff, sono necessari passi falsi da parte di chi precede. Mister Francesco Battistini non crede a questa possibilità: «Per come sta marciando il Prato non penso che perderà punti per strada, anche se tutto è ancora possibile. Determinante sarà il loro scontro diretto in casa contro il Gubbio. Noi in queste cinque giornate che mancano alla fine del campionato dobbiamo dare il massimo per raggiungere la miglior posizione possibile in ottica playoff».

L’obiettivo dichiarato a questo punto è la post-season, con le regole che sono cambiate completamente rispetto allo scorso anno. La formazione che risulterà vincitrice degli spareggi di ogni girone (quindi 2°vs 5° e 3°vs 4° con successiva finale e fattore campo sempre a favore della miglior qualificata), sarà impegnata in un tabellone con le vincenti dei playoff di tutti i gironi. Si procederà con quarti di finale, semifinale e finalissima. Solo la squadra vincitrice accederà in serie A2.