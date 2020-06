Cus Ancona, al via i centri estivi. Riparte anche la ginnastica ritmica

POSATORA- Dopo il tennis e la ginnastica artistica anche la ritmica ha ripreso l’attività negli impianti sportivi del Cus Ancona in quel di Posatora. Proprio qui sono partiti i centri estivi del Cus Ancona, che sono stati attivati assicurando la sanificazione di locali e attrezzature usate da adulti e bambini.

Il centro estivo Cus Ancona

«Lo scorso hanno abbiamo contato un centinaio di iscritti a settimana – racconta il presidente del Cus Ancona David Francescangeli – ma ora, dopo il Covid-19, la situazione è cambiata totalmente. I bambini, 35 in tutto, sono stati divisi in gruppi da 5 unità e ogni gruppo ha un suo istruttore. Per questa settimana e per la prossima i posti sono esauriti qualche disponibilità l’abbiamo per le restanti settimane con il centro estivo che chiuderà i battenti venerdì 17 luglio».

Tra ginnastica artistica, ritmica e centri estivi ogni giorno si registra un movimento di circa 200 tesserati. Per ulteriori informazioni circa i centri estivi 3402712987/3406122714.