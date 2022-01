Cus Ancona, a fine gennaio in campo solo se in sicurezza

Le gare in programma con Pescara il 16 di gennaio e con il Guald, domenica 23, sono state entrambe rinviate. La squadra che potrebbe scendere in campo domenica 30 gennaio in casa contro il Giulianova Basket

ANCONA- Riprendere in sicurezza. È questo l’imperativo in casa del Cus Ancona basket femminile, che giovedì sera- 13 gennaio – si è ritrovato alla palestra dei Salesiani per riprendere gli allenamenti. Prima di scendere in campo staff tecnico e l’intera rosa si è sottoposta al test rapido per il Covid 19 che ha dato esito negativo.

Un sospiro di sollievo con la squadra che ha poi iniziato ad allenarsi regolarmente con il test che verrà ripetuto anche nei prossimi giorni. Cus Ancona che partecipa al campionato di serie C, organizzato dal comitato umbro e che vede la partecipazione anche di squadre abruzzesi.

Due vittorie e una sconfitta: è questo il cammino del Cus Ancona con il campionato che dopo la sosta natalizia è stato sospeso causa Covid. Le gare in programma con Pescara il 16 di gennaio e quella con il Gualdo in programma domenica 23 sono state entrambe rinviate a data da destinarsi con la squadra che potrebbe scendere in campo domenica 30 gennaio in casa contro il Giulianova Basket. Una indiscrezione che nei prossimi giorni potrebbe trovare la conferma da parte del comitato umbro che peraltro è l’organizzatore di questo campionato interregionale di serie C.