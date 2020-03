La Curva Nord Ancona scende in campo per la Croce Gialla

ANCONA- La Curva Nord Ancona fa sentire la sua voce. E lo fa, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Emergenza Coronavirus, con grande vigore e senso civico. Con quella forza morale mostrata ripetutamente nel corso degli anni. In ambito sportivo e in quello sociale per il tessuto cittadino. Gli ultras biancorossi sono in campo a favore della Croce Gialla come scritto in un comunicato diffuso nella tarda serata di mercoledì:

«In giorni di grande difficoltà per la nostra nazione e per la nostra città, dove ci viene richiesta la massima diligenza e la massima responsabilità, ci sono enti ed associazioni che stanno cercando di far fronte con tutte le loro elogevoli forze al problema del Covid 19 trovandosi in difficoltà per problema di fondi. Curva Nord Ancona chiede a tutta la tifoseria dorica e a chiunque volesse partecipare di aiutarla in un progetto di raccolta fondi al fine di sostenere la Croce Gialla di Ancona che tra mille difficoltà sta lavorando per noi. Onde evitare spostamenti sarà possibile utilizzare l’iban diretto della Croce Gialla di Ancona».

La richiesta della parte più calda del tifo anconetano è di donare 10 euro, il costo del biglietto stadio: «Dal momento che il campionato è fermo chiediamo di donare la somma del prezzo del biglietto della partita. Quei 10 Euro che normalmente spendiamo per andare allo stadio ogni domenica, usiamoli in questa situazione per fare del bene. La gente come noi non molla mai». I soldi raccolti saranno utilizzati dalla Croce Gialla per l’acquisto di appositi dispositivi di protezione individuali che saranno messi a disposizione dei volontari in questi giorni di grande difficoltà.

Al fine di evitare spostamenti e contatti tra persone, si legge nella nota riportata che sta ricevendo tantissime condivisioni a livello social, viene riportato anche l’iban IT72L0808602600000000092954.