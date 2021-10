Cuori Birichini in corsia, da Ancona a Milano

Mercoledì 6 ottobre si è tenuto presso il Four Seasons Hotel di Milano l’evento “Cuori Birichini in corsia”, nato grazie all’impegno dell’Associazione Onlus Un Battito di Ali e del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Si è parlato di cardiochirurgia pediatrica e congenita, e di come oggi grazie ai grandi progressi e innovazioni è possibile salvare le vite dei bambini.

All’evento, moderato dal direttore del magazine Starbene Francesca Pietra, sono stati presenti il prof. Marco Pozzi, primario del Centro di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita di Ancona, una delle eccellenze nazionali, con un indice di mortalità dello 0,3% (a fronte di una media europea del 3,7%), e Valentina Felici, presidente della Onlus Un Battito di Ali creata dai genitori dei bambini cardiopatici, che supporta i pazienti con iniziative di miglioramento della loro permanenza in ospedale.

I neo genitori sono spesso smarriti, per non dire terrorizzati, quando scoprono le cardiopatie nei loro piccoli (e addirittura ci sono ancora tanti ginecologi che prospettano l’aborto); oggi invece esistono reali possibilità di affrontare con successo queste patologie e donare ai bambini una vita normale e in salute. Durante la conferenza sono state illustrate le nuove frontiere della cardiochirurgia pediatrica e congenita, ed i progetti di benessere avviati dall’associazione per supportare in reparto i bambini e le loro famiglie nel periodo della degenza ospedaliera e in particolare nel post-operatorio.

Sono intervenute con le loro testimonianza e le loro storie anche le mamme Chiara Mormile, Antonella Mazzarella, Luciana Tajariol. Inoltre hanno portato i loro saluti la consigliera della Regione Marche Elena Leonardi (da sempre al fianco dell’Associazione per la promozione e l’attuazione dei propri progetti) e i rappresentanti delle aziende che hanno sostenuto l’evento Pierpaolo Clementoni, direttore Ricerca avanzata e Area test Clementoni S.p.A. e Paola Sciomachen, presidente del ROI – Registro degli osteopati d’Italia.