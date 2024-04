OSIMO – Anche La nuova Fenice di Osimo entra nell’elenco dei Teatri Monumenti nazionali. Opera dell’architetto Gaetano Canedi, fu ristrutturato e riaperto al pubblico nel 1999 dall’Amministrazione Niccoli e poi messo in sicurezza dall’attuale Amministrazione Comunale. Ha ospitato importanti rassegne di teatro, concerti e spettacoli nazionali. Lo scorso anno è stato scelto da Sergio Rubini per girare alcune scene della sua nuova produzione Rai su Giacomo Leopardi. In corso di realizzazione anche il ridotto del teatro, un auditorium con 100 posti a sedere, realizzato negli ex magazzini Campanelli da un’idea dell’assessore alla cultura Mauro Pellegrini. «Il teatro nell’ultimo decennio ha vissuto quasi un periodo di rinascita: dal 2014 a oggi si è assistito a un aumento degli acquisiti dei biglietti pari al 52,4 per cento (da ottomila e 760 a 13mila e 358). Di quei 13mila e più, duemila e 600 sono per la prosa dell’Amat, poi c’è la danza, il teatro scuole, il teatro ragazzi, l’Accademia d’arte lirica e la Form. Sei le mostre per un totale di 92mila e 850 visitatori per una media di circa 15mila e 500 visitatori a mostra», commenta l’assessore Pellegrini ricordando le grandi esposizioni curate da Vittorio Sgarbi.

La dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. La legge, se sarà approvata anche in Senato, sostituisce una procedura prevista dal Codice. La principale caratteristica di un edificio dichiarato monumento nazionale è di essere inalienabile. La legge prevede anche che potranno essere dichiarati “monumenti nazionali” altri teatri, a patto che l’edificazione risalga ad almeno 100 anni e con almeno uno di due requisiti: la programmazione sia rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico e il cui edificio sia stato dichiarato di interesse culturale.