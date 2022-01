ANCONA – Radio Arancia ritrova la voce di Claudio Bonvecchi. Lo speaker che ha segnato la storia della radiofonia marchigiana torna a casa. In quella casa che ha costruito ormai molti anni fa, era la fine degli anni ’70 quando Radio Arancia emetteva i primi vagiti, e da cui mancava da tanto tempo. A partire da stasera (21 gennaio), tutti i venerdì dalle 22 alle 24, andrà in onda Vibe: il nuovo radio show condotto da Bonvecchi.

Vibe: ecco la squadra

«Con me una grande squadra di professionisti» dice l’anchorman. A trasmettere dagli studi di registrazione Melody Maker, infatti, ci saranno Marco Bonty, i dj Davide Domenella e Claudio Ricotti e una batteria di musicisti che suoneranno live. In regia Andy T e i tecnici Cristiano Vaccaroni e Alessandro Ranieri. Tutte vecchie volpi dell’fm e delle produzioni musicali, molti dei quali con un pedigree di tutto rispetto. «Riportiamo lo stile della radio di una volta – spiega Bonvecchi – dalla conduzione ai dj set, fino alla dimensione onstage». Infatti il programma si chiamerà Vibe, vibrazione. «Quella che ci portiamo dietro dagli anni in cui la musica dettava le regole culturali di chi la viveva – continua Bonvecchi – per questo abbiamo selezionato una serie di brani che vanno dalla metà degli anni ’50 fino a tutti gli anni ’90, con qualche puntata sui 2000. Dal rock’n’roll al rhythm’n’blues e non solo». All’interno dello show non mancherà un corner dedicato allo Iom a cui Bonvecchi è legato da anni.

Claudio Bonvecchi, la storia

Per tutti quelli che ascoltavano Radio Arancia negli anni ’80 era Bon Bon. Nickname che Claudio Bonvecchi si è portato dietro anche quando nel 2015 fondò Radio Skyline. Un progetto ambizioso che ancora prosegue sul tracciato segnato proprio da lui. «Il suono del nostro nuovo show sarà quello che ha caratterizzato Skyline – conferma Bonvecchi – partiremo dalle più belle produzioni a cavallo tra il bianco e il nero». Che tradotto significa: tra il pop e la black music. Dunque la nuova sfida è pronta ad essere lanciata. «Non sarà facile – ammette il conduttore – il venerdì sera in seconda serata i competitor sono tanti. Ma noi ci mettiamo la passione e la professionalità. Il resto è la voglia di stare insieme e far divertire gli ascoltatori». E messa così è già allettante. La radio alla vecchia maniera ha sempre un fascino particolare. Assume contorni romantici e riesce a catturare l’attenzione di chi vuole lasciarsi trasportare. Vibe, infatti, è rivolto a chi vorrà sceglierlo. È per tutti, sì. Ma parla ad un target preciso. Questa prima tranche di puntate andrà in onda fino all’ultimo venerdì di marzo. «Poi si vedrà» conclude misterioso Bonvecchi.