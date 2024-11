Weekend di fuoco in Valmusone, furti e maxi controlli della polizia locale

CASTELFIDARDO e OSIMO – Operazione città sicura è stato il motto del servizio di vigilanza notturna che ha visto impiegati tre equipaggi con autoradio ed un ufficio mobile della polizia locale di Castelfidardo nel quadrante orario 18-2 della notte di sabato (23 novembre). Due denunce per guida in stato di ebbrezza ed altrettante patenti sospese, un veicolo sequestrato per guida in stato di ebbrezza, due patenti straniere ritirate per la violazione dell’articolo 135 del codice stradale ed inviate al vaglio dell’ufficio falsi documentali della polizia dorica, una patente scaduta e otto verbali per omessa revisione e altre violazioni al codice stradale per oltre 100 veicoli controllati anche mediante il feedback in tempo reale con i dati inviati alla centrale operativa dalle oltre 100 telecamere installate nel territorio.

Furti

Denunciato un raid di furti nel fine settimana in Valmusone. A Osimo i ladri sono riusciti a mettere a segno due furti in via Kennedy e via King, zona Sacra Famiglia. Più danni che maltolto, i malviventi infatti hanno distrutto serrande e finestre arrampicandosi per le grondaie e una volta all’interno hanno portato via un bottino magro, così come in pieno centro storico, nel palazzo Briganti Bellini in piazza del Comune, nello studio del commercialista sopra la farmacia, dove, dopo aver spaccato un vetro e rotto una porta, hanno portato via soldi e monili. A Castelfidardo invece erano le 20.30 di sabato sera in via Amendola, zona Sant’Agostino, quando per poco una famigliola non si è trovata faccia a faccia con i malviventi. Il furto qui è fallito. Si sono dati alla fuga proprio perché si sono accorti che la casa non era vuota. Il tentato furto è stato denunciato ai carabinieri.