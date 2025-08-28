Tragedia a Sirolo, giovane 22enne recuperata senza vita al largo dei Lavi

Vano è stato il doppio tentativo di rianimarla, sia sul posto che al porticciolo di Numana dove la ragazza è stata trasportata con il gommone della Cri



SIROLO – Si è consumata una tragedia poco fa, giovedì 28 agosto, in Riviera del Conero. Il corpo di una donna è da poco stato recuperato in mare al largo dei Lavi a Sirolo. L’allarme è stato lanciato da chi era con lei attorno alle 14 e non l’aveva vista riemergere subito dalle acque.

È intervenuta la Capitaneria di Porto. Sul posto è arrivata l’idroambulanza della Croce rossa. Si tratta di un ragazza lombarda di 23 anni che era in vacanza sul Conero con la madre. Il mare era piuttosto mosso in quel momento, fatto che ha reso il recupero della giovane molto difficoltoso. È scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria e in particolare al pm di turno che potrebbe disporre l’autopsia sul corpo della vittima per fugare le cause del decesso.

Era in acqua con alcuni amici quando ha iniziato ad annaspare e non si è più ripresa. Vano è stato il doppio tentativo di rianimarla, sia sul posto che al porticciolo di Numana dove la ragazza è stata trasportata appunto con il gommone della Cri.

Ad attenderla c’era anche Icaro che si era alzato in volo poco prima dall’ospedale di Torrette e l’ambulanza infermieristica. A nulla è valso lo sforzo dei sanitari.

Non si conosce ancora la dinamica della tragedia: con ogni probabilità la ragazza si sarebbe tuffata proprio dai Lavi e avrebbe trovato la morte per annegamento ma non è certo.