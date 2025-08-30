Tragedia di Sirolo, atteso il nulla osta per il rilascio della salma di Sofia Pozzi

La giovane è stata vista annaspare dagli amici, durante un bagno ai Lavi a Sirolo, un tratto impervio e pericoloso soprattutto con il mare mosso

SIROLO – La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo sulla morte di Sofia Pozzi, la 23enne della provincia di Monza Brianza annegata giovedì 28 agosto a Sirolo mentre faceva il bagno davanti alla spiaggia del Lavi.

Sofia Pozzi

La pm di turno, Serena Bizzarri, al momento non ha ravvisato reati in merito al drammatico incidente, ma sono in corso accertamenti. Sulla salma della giovane, che era arrivata nelle Marche con un gruppo di amici da Bellaria, in Emilia Romagna, dove era in vacanza dallo zio, per una gita di un giorno, non è stata disposta nessuna autopsia ma solo un esame esterno per non lasciare alcun dubbio sull’annegamento. La ricognizione si è conclusa nella mattinata di ieri (29). Si attende ora il nullaosta della magistratura per restituire il corpo ai familiari, arrivati dalla Lombardia. La giovane è stata vista annaspare dagli amici, durante un bagno ai Lavi, un tratto impervio e pericoloso soprattutto con il mare mosso come era giovedì.

Il cordoglio

Sono giunti anche messaggi di cordoglio da parte di quanti conoscevano Pozzi, tra cui la società Gs Vedano con cui la 23enne collaborava: «Con profonda tristezza, la società G.S. Vedano comunica la scomparsa di Sofia, una giovane collaboratrice che ha lasciato un segno speciale nel cuore di tutti noi. Ci stringiamo in un caloroso abbraccio alla sua famiglia, condividendo il dolore per questa perdita immensa. A loro vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze. Riposa in pace, Sofia. Il tuo sorriso e il tuo entusiasmo resteranno per sempre con noi».