Tragedia a Numana, anziano muore mentre passeggia

NUMANA – Tragedia oggi pomeriggio, mercoledì 20 marzo in via Monte Albano, a Numana, dove poco prima delle 17 un anziano è morto in strada mentre si trovava a passeggio insieme alla badante. L’uomo, un ottantenne la cui identità è in fase di accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto, ha accusato improvvisamente un malore per poi accasciarsi a terra.

Sul posto i carabinieri e un’ambulanza. Il personale sanitario ha immediatamente prestato i primi soccorsi nell’attesa, pochi minuti dopo, dell’arrivo di un mezzo di soccorso della Croce Gialla di Camerano e dell’automedica del 118, partita da Torrette. Nonostante la rianimazione con il Dae, non si è potuto far altro che constatare il decesso. Le sue condizioni erano critiche.