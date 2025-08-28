Tragedia in mare al largo di Ancona: muore colpito dall’elica dopo una caduta in acqua

ANCONA- Una persona che era a bordo di una barca a vela è deceduta nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 28 agosto, dopo essere finita in acqua dove è stata colpita dall’elica del motore dell’imbarcazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un 62enne, sarebbe stato colpito dall’albero della barca che si trovava in mare al largo del porto di Ancona.

L’urto con l’albero della vela lo avrebbe scaraventato in mare dove si è consumata la tragedia. Da quanto si apprende l’uomo era a bordo dell’imbarcazione insieme ad altre quattro persone, fra le quali anche il figlio che ha tentato immediatamente di prestare i primi soccorsi al padre.

Le ferite riportate dal 62enne, un uomo dell’anconetano, sarebbero però risultate fatali e per l’uomo purtroppo non c’è stato niente da fare. A seguito dell’incidente è stata allertata la Capitaneria di Porto di Ancona che ha raggiunto il natante per poi fare rotta verso il porto di Ancona.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, l’automedica del 118 e la Croce Rossa di Ancona che ha una postazione all’interno del porto dorico. Il figlio dell’uomo, sotto choc, è stato trasferito dalla Croce Gialla al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.