Ancona, terribile schianto sull’asse: conducente miracolato esce dall’auto e allerta i soccorsi

ANCONA – Incidente spettacolare sull’asse nord-sud, paura sulla Bretella che collega il centro città con la zona industriale. L’uomo alla guida avrebbe fatto tutto da solo schiantandosi contro il guardrail che lo avrebbe sbalzato, con l’auto, un centinaio di metri più avanti. E sarebbe stato proprio lui, una volta uscito quasi illeso dall’abitacolo ad allertare i soccorsi.

Sul posto, in una manciata di minuti, prima dell’uscita per Tavernelle, i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco, i sanitari dell’automedica e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona. Praticamente, un miracolo. Il conducente, secondo quanto trapela, è riuscito ad aspettare i soccorsi in piedi, all’esterno dell’auto e se la caverà con una cura per l’ematoma all’occhio, nonostante un impatto abbastanza serio che inizialmente ha lasciato presagire il peggio.

I mezzi dei pompieri e degli agenti intervenuti hanno illuminato a giorno la zona, dato che il fatto è accaduto a notte fonda, verso l’1.30 di oggi (18 marzo). Ancora da chiarire il perché abbia perso il controllo della macchina su cui viaggiava, peraltro da solo. Ora, è assistito dai medici del pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.