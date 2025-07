Strage di Corinaldo, Cavallari arrestato a Lloret de Mar: decisivo il tracciamento della carta di credito

Per il procuratore generale Roberto Rossi non si possono dimenticare le vittime di Corinaldo e le loro famiglie «ed è anche per loro che abbiamo profuso il massimo impegno per la cattura di una persona che non poteva rimanere libera dopo quello che aveva fatto»

ANCONA – Andrea Cavallari, il ventiseienne di Bomporto condannato a undici anni e sei mesi per la strage di Corinaldo, è stato arrestato stamattina 17 luglio dalla polizia spagnola in un hotel a Lloret de Mar, sulla Costa Brava a settanta chilometri da Barcellona. Era evaso lo scorso 3 luglio a Bologna dopo aver discusso la tesi di laurea all’Università, sfruttando il permesso che gli era stato concesso proprio per la tesi e per festeggiare in famiglia, facendo perdere le sue tracce dopo il pranzo in un ristorante di Bologna. L’operazione della polizia spagnola, coordinata con le forze dell’ordine italiane, Carabinieri e Polizia penitenziaria, e con la magistratura, ha permesso di far scattare le manette dopo il check-out di Cavallari dall’hotel della località spagnola che si apprestava a lasciare. In suo possesso non sono state ritrovate armi, ma documenti falsi che gli hanno permesso di soggiornare per diversi giorni in incognito, e 800 euro di banconote false. Anche mezzi di pagamento tra cui una carta di credito utilizzata anche nei giorni precedenti a Barcellona, cosa che ha permesso agli investigatori italiani di incrociare i dati con quelli delle telecamere del capoluogo catalano che lo ritraevano «in ciabatte e abbigliamento balneare» e, dunque, accertare per la prima volta la presenza di Cavallari sul suolo spagnolo lo scorso 13 luglio, dieci giorni dopo la fuga.

Andrea Cavallari

Un’evasione non certo frutto del caso, come hanno sottolineato Carabinieri e Polizia penitenziaria che oggi pomeriggio hanno tenuto una conferenza stampa nella sede del comando provinciale dei Carabinieri di Ancona insieme al procuratore generale della Repubblica, Roberto Rossi: «Ringrazio i Carabinieri e la Polizia penitenziaria per questo lavoro straordinario che ha portato in pochi giorni alla cattura del latitante», ha dichiarato il procuratore generale Rossi. «La gravità del reato e gli effetti che questo aveva avuto, effetti dolorosissimi per tante famiglie, rendevano questa cattura un’assoluta priorità e così è stato. Questo lavoro investigativo di squadra e di altissimo livello ha portato ai risultati che ci aspettavamo». Rossi ha anche precisato che «tra poco Cavallari rientrerà in Italia e finirà di scontare la sua pena, in aggiunta a quella che gli verrà inflitta per gli ulteriori reati che ha commesso, primo tra i quali quello dell’evasione. Quest’ultimo aspetto riguarda l’attività della Procura di Bologna, competente per l’evasione e per tutte le circostanze attraverso le quali si è potuta realizzare, procura con la quale, peraltro, c’è stata un’ottima collaborazione». Cavallari era uno dei componenti della “banda dello spray” che, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, scatenò il panico all’interno del Lanterna Azzurra Clubbing di Corinaldo causando la morte di sei persone e il ferimento di altre 59. «Non possiamo dimenticare le vittime e le persone offese da questi reati», ha aggiunto Rossi, «ed è anche per loro che abbiamo profuso il massimo impegno per la cattura di una persona che non poteva rimanere libera dopo quello che aveva fatto. Cavallari pentito? Non è stata un’evasione estemporanea, ma programmata, studiata, progettata, il che lascia intendere che ci sia poco spazio per rimorsi e ripensamenti».

Il comandante Di Costanzo, il procuratore Rossi e il comandante Giacalone

Decisivo per il suo arresto il tracciamento del cellulare e di alcuni pagamenti elettronici, che hanno permesso agli investigatori, grazie anche al supporto delle telecamere, di verificare la sua presenza in Spagna, prima a Barcellona e poi a Lloret de Mar. «Noi della Polizia penitenziaria e i Carabinieri abbiamo incrociato i dati 24 ore al giorno», ha spiegato a sua volta Ezio Giacalone, comandante nucleo investigativo centrale di Polizia penitenziaria. «Sono grandi masse di dati che devono essere trattati da fonti diverse, alcune delle quali rispondono immediatamente altre successivamente, si procede per approssimazione ma con metodo e tecnologia. Sicuramente una latitanza non la si può fare da soli, è costosa, implica appoggi, e su questa rete e questi appoggi indaga la Procura di Bologna».

«La chiave del successo per arrivare a questa cattura è stata proprio la collaborazione tra forze di polizia, con la magistratura e con le autorità internazionali, come Eurojust, l’addetto alla sicurezza per l’ambasciata in Spagna, il servizio di cooperazione internazionale e, ovviamente, la polizia spagnola che ha eseguito oggi la cattura dell’evaso a Lloret de Mar», ha dichiarato il comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona, Roberto Di Costanzo. «Una delle caratteristiche di questo periodo di latitanza è stata la sua disponibilità economica. Forse anche questo è stato ciò che l’ha tradito. La latitanza in Spagna, spendendo soldi in vari luoghi, tra l’altro frequentando alberghi non proprio economici, è stata per noi la carta vincente per arrivare alla sua localizzazione. Si muoveva sul territorio spagnolo come un turista, ed è stato trovato con circa 800 euro falsi». Cavallari sarà messo domani a disposizione del magistrato dell’ufficio giudiziario centrale n.3 del tribunale dell’Audiencia Nacional, che dovrà decretarne la custodia cautelare in carcere in attesa delle procedure di estradizione in Italia.