Recanati: operaio fermato con 30 grammi di cocaina, scatta l’arresto

A operare i militari del Norm di Osimo. L’arresto è scattato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

LORETO – È scattato l’arresto per un 32enne residente a Recanati, sorpreso ieri pomeriggio (29 aprile) dai carabinieri mentre si spostava nei pressi di Loreto. I militari lo monitoravano da tempo ormai. È stato fermato per un controllo mentre in auto tornava verso la sua abitazione di Recanati.

Nella macchina, i carabinieri non hanno trovato nulla mentre a casa, dove hanno eseguito una ispezione mirata, hanno rinvenuto 30 grammi di cocaina. L’arresto è scattato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Giovedì mattina (2 maggio) la convalida al tribunale di Macerata.

L’uomo, operaio, si trova ai domiciliari. Il suo arresto rientra nell’ambito di un’attività antidroga condotta dai carabinieri del reparto operativo della compagnia di Osimo anche nel territorio recanatese.