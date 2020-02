Tenta rapina armato di taglierino, messo in fuga dalle titolari. L’uomo finisce in manette

È accaduto ad Ancona da Isabella Colussi, in via Giordano Bruno. Il malvivente, un italiano, è stato arrestato da una pattuglia dei carabinieri che lo ha visto scappare dal negozio

ANCONA – «Abbiamo reagito con un pizzico di incoscienza, ma è andata bene». A parlare è Cristina Guardianelli, titolare insieme alla sorella Patrizia del negozio Isabella Colussi, preso di mira nel pomeriggio di oggi 1 febbraio da un rapinatore.

Erano circa le 17 quando le due donne hanno visto entrare nel negozio di via Giordano Bruno, che vende bomboniere, articoli da regalo e dolciumi, un uomo camuffato con un paio di occhiali da sole e armato di taglierino. Il malvivente brandendo l’oggetto le ha minacciate per farsi consegnare i soldi della cassa. Ma non aveva fatto i conti con il coraggio delle due sorelle che si sono rifiutate di assecondare le due richieste. «Dammi immediatamente i soldi» ha detto il rapinatore con il taglierino in mano. Ma Cristina Guardianelli prontamente ha risposto: «Non vedo per quale motivo dovrei farlo».

All’insistenza dell’uomo che continuava a farsi sempre più minaccioso la Guardianelli, che fa anche parte dell’associazione commercianti e artigiani del Piano, ha continuato a rifiutarsi di consegnare il denaro. Finché l’uomo avvicinandosi sempre più alla cassa ha provocato la reazione delle due donne, che hanno allontanato il rapinatore. Ne è sfociata una piccola colluttazione e le due donne sono riuscite a mettere il rapinatore in fuga, probabilmente spiazzato dal coraggio delle sorelle.

Mentre correva in strada l’uomo ha tentato di disfarsi del taglierino lanciandolo a terra, ma la scena è stata vista da una pattuglia dei carabinieri di Falconara che era ferma al semaforo. I militari sono intervenuti prontamente, hanno fermato il rapinatore e lo hanno arrestato. Concluso il brutto episodio però, Cristina Guardianelli ha accusato un forte sbalzo di pressione ed è stata portata al pronto soccorso di Torrette.

Ora sta bene ed è contenta di aver reagito. «Queste persone devono capire che la devono smettere con le rapine» dice. «Sul momento mi ha mosso l’adrenalina, certo ora che ripenso a quello che poteva accadere, mi viene un po’ di agitazione, ma è andata bene ». Per le sorelle, che hanno il negozio da 37 anni, è la prima volta di un episodio del genere. All’interno del negozio nel corso della tentata rapina era presente anche una cliente. Il rapinatore è un giovane italiano. Le due donne hanno sporto denuncia.