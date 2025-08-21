Ancona e provincia, maltempo con vento violento e grandine: 20 minuti di caos e danni

Danni a Jesi alla "Fattoria dei sogni", dove gli animali sono stati tutti prontamente messi al riparo e sono salvi. Bufera nei castelli della Vallesina

ANCONA – Sono stati 20 lunghissimi minuti di paura, con l’ondata di maltempo che ha trasversalmente attraversato la provincia di Ancona, con forti raffiche di vento, temporali, grandine e una lunga scia di danni.

La bufera si è scatenata nel primo pomeriggio, proveniente dal Pesarese per andare a colpire prima la zona di Senigallia poi Jesi e i castelli della Vallesina, in particolare i comuni di Montecarotto, Serra de’ Conti e Barbara con fenomeni temporaleschi e picchi di intensità fuori scala.

La stazione periferica della Rete Meteo-Idro-Pluviometrica regionale (RMIPR) di Moie dalle ore 15 ha registrato un picco di 13,2 mm di pioggia caduta in soli 15 minuti, con una cumulata di oltre 20 mm. Dopo le 15, un violento temporale si è abbattuto su Falconara e Ancona, dove il pluviometro della stazione meteo di Ancona-Torrette ha accumulato ben 31,6 mm di pioggia tra le 15,30 e le 15,45.

A Jesi grossi danni alla “Fattoria dei sogni”, la fattoria didattica inclusiva che sorge in via della Barchetta, alle porte della città, dove per fortuna gli animali sono stati tutti messi al riparo da Selena Abatelli e dai suoi collaboratori, ma la burrasca ha danneggiato le strutture e abbattuto molti alberi.



Vigili del fuoco al lavoro in tutta la provincia di Ancona, per sanare le varie situazioni: si sono registrati alberi caduti ad Ancona, Castelfidardo, Osimo e Ostra Vetere (contrada Acqualagna).

Un principio d’incendio si è sviluppato verso le 15 in una cabina elettrica a Castelbellino, in viale del Lavoro, dove sono al lavoro le squadre di Jesi.

Allarme anche in mare dove i vigili del fuoco stanno intervenendo in soccorso di una imbarcazione in difficoltà a largo tra Sirolo e la spiaggia di San Michele.

Sono oltre 20 gli interventi effettuati nel pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco del Comando di Ancona in tutta la provincia, a causa delle forti piogge che hanno interessato il territorio. Le richieste riguardano principalmente allagamenti di scantinati, abitazioni e sedi stradali. Al momento risultano ancora circa 50 interventi in attesa.