Paura ad Ancona, rissa e incidente stradale nella notte per una tentata rapina. La Polizia indaga sui fatti

La polizia di Stato è intervenuta durante la notte in via Brecce Bianche a seguito di segnalazione su linea 112 di una rissa in strada

ANCONA – La polizia di Stato è intervenuta durante la notte (ore 00.35 circa di oggi, 18 febbraio) in via Brecce Bianche a seguito di segnalazione su linea 112 di una rissa in strada. Successive segnalazioni riferivano anche di un incidente stradale con feriti al medesimo indirizzo. Al momento dell’arrivo della volante sul posto si riscontrava la presenza di un’autovettura capovolta; personale del 118 stava provvedendo a soccorrere e ad immobilizzare un giovane riverso a terra vicino l’autovettura, incosciente. Una seconda ambulanza soccorreva il conducente dell’autovettura che, in merito alla dinamica dei fatti, riferiva di essere rimasto vittima di tentata rapina da parte di altri soggetti (a suo dire) sconosciuti – verosimilmente 3 – che lo fermavano mentre era solo in macchina e, con la scusa di chiedergli una sigaretta, salivano a bordo della stessa. Intanto uno degli sconosciuti pare avesse al seguito un coltellino. Da una prima ricostruzione pare che alla vista dell’arma il conducente probabilmente ripartiva con l’autovettura e, dopo aver impattato contro altre due autovetture in sosta, si capovolgeva.

Nel frattempo, altri soggetti quasi tutti in fase di identificazione, aggredivano con calci e pugni il conducente.

Nel frattempo uno degli uomini a bordo della vettura si allontanava dalla scena dell’incidente per portarsi in autonomia presso il pronto soccorso di Torrette per parlare con il primo incidentato.

Accertamenti sono in corso da parte della Squadra Mobile per la ricostruzione esatta della dinamica dei fatti.

Notizia in fase di aggiornamento