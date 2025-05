I Carabinieri Forestali dei Nuclei di Ancona, Fabriano, Conero, Jesi San Marcello, Genga Frasassi e del Nucleo Carabinieri Cites di Ancona in occasione del 1° maggio hanno svolto accertamenti nelle aree a maggiore afflusso turistico della Provincia di Ancona. I servizi sono stati svolti principalmente per evitare l’accensione di pericolosi fuochi nei pressi delle aree boscate e l’abbandono di rifiuti.

In particolare, nel Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi il Nucleo di Genga ha effettuato controlli presso la località Terrazze del comune di Arcevia, accertando la presenza di 5 fuochi irregolari accesi in prossimità della vegetazione boschiva.

Anche i Carabinieri Forestali di Fabriano hanno svolto il servizio nel Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, in località Castelletta contestando 5 verbali amministrativi ad altrettanti cittadini per accensione fuochi nei pressi delle aree boscate e per attendamenti non autorizzati in area parco. Hanno inoltre contestato un verbale per transito con fuoristrada in aree naturali.

Nel Parco Regionale del Monte Conero i Carabinieri Forestali dei Nuclei di Ancona e del Conero hanno perlustrato il territorio intorno alle pinete e alle aree boscate a maggiore rischio incendi individuando un fuoco acceso da un gruppo di cittadini in località Portonovo, che è stato prontamente fatto spegnere invitando anche qui i turisti ad utilizzare le aree appositamente attrezzate.

I militari del Nucleo CC CITES hanno invece organizzato controlli presso la fiera di San Ciriaco ad Ancona al fine di verificare il rispetto delle ordinanze che vietano il commercio di animali vivi e per controllare che non vengano commercializzati reperti in avorio ed altri materiali tutelati dalla Cites senza apposita documentazione.