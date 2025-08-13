Osimo, si sente male in piscina: salvata 68enne



OSIMO – Sfiorata la tragedia stamattina (13 agosto) nella piscina di un parco acquatico di Osimo. Una donna si è sentita male. Ha accusato un malore ed è stata rianimata sul posto. Il personale della struttura infatti è sceso subito in campo per salvarla. La signora ha ripreso conoscenza poco dopo. Si tratta di una 68enne del posto che si trovava in acqua quando si è sentita male.

La donna è svenuta e sarebbe annegata se non avessero visto subito quello che stava accadendo. Era già andata in arresto cardiaco. Il personale si è accorto subito di quello che stava accadendo. Sono state attivate le procedure di soccorso con il defibrillatore in dotazione alla struttura. Poi sono arrivati i soccorsi da fuori che nel frattempo sono stati allertati. La centrale operativa di Ancona soccorso ha inviato sul posto l’ambulanza e anche l’automedica. La donna si è ripresa nel frattempo mentre il personale medico e sanitario hanno continuato le manovre. Quando è stata stabilizzata, la 68enne stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso.