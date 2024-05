Osimo, si ribalta con l’auto: donna all’ospedale di Torrette

OSIMO – Doppio incidente oggi (28 maggio) a Osimo, a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

Il primo attorno alle 11 lungo la statale 16 alla Stazione. Una macchina, al volante della quale c’era una 46enne, per cause in corso d’accertamento è finita contro una vettura in sosta che le ha fatto da leva facendola ribaltare e finire su un lato in mezzo alla carreggiata. I residenti hanno prestato i primi soccorsi. Le sue condizioni sono state giudicate non particolarmente gravi dai soccorritori giunti subito sul posto. Sono arrivati la squadra dei vigili del fuoco da Osimo, l’ambulanza della Croce gialla di Camerano, l’automedica di Osimo e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi. La donna, residente a Loreto, è stata estratta dalle lamiere e trattata sul posto, poi è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

L’incidente a San Biagio

Il secondo attorno alle 14 in via D’Ancona a San Biagio dove due auto, per cause ancora da appurare sempre da parte dei carabinieri, si sono scontrate frontalmente. Lievi i feriti, notevoli i disagi al traffico in quell’arteria spesso molto trafficata. L’intervento è tuttora in corso.